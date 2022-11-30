ЕС может установить потолок цены на нефть РФ на уровне 62 долларов – СМИ

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Евросоюз, вероятно, введет потолок цены на российскую нефть на уровне 62 долларов за баррель. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Брюсселе.

По словам собеседника, изначально ЕС предлагал установить ограничение в 65–70 долларов за баррель, а после недавних переговоров потолок опустился до 62 долларов.

"Однако отдельные страны-члены, в том числе Польша, настаивают на дальнейшем снижении. Последние переговоры проходят вблизи и даже немного ниже 62 долларов, что, я думаю, скорее всего, ближе к окончательной цифре, которую примет ЕС", – отметил источник.

Вместе с тем он считает, что Еврокомиссия вряд ли отложит срок введения эмбарго на поставку российской нефти по морю, даже если ЕС не сможет урегулировать разногласия в вопросе предельной цены.

"На ЕК оказывается сильное давление с целью достижения соглашения до 5 декабря. Идея о продлении срока эмбарго на поставки нефти прозвучала во время переговоров, однако по разным причинам была пока отклонена", – подчеркнул источник в Брюсселе.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак назвал неприемлемым установление потолка цен на российскую нефть. Он добавил, что в этом вопросе Москва занимает жесткую позицию. По его словам, Россия не будет поставлять нефть в страны, которые введут ограничения, даже если это будет выгодно с точки зрения заключения контрактов.



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