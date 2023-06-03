Реджеп Тайип Эрдоган вступил в должность президента Турции на пятилетний срок. Кортеж переизбранного президента добирался до здания Великого национального собрания страны под проливным дождем. Вслед за инаугурацией пройдет торжественный ужин. В нем примут участие высокопоставленные лица из 78 стран.

В России за сутки потушили больше 50 природных пожаров. Сотрудники Авиалесоохраны в настоящее время ликвидируют возгорания в 17 регионах. Самая сложная обстановка на данный момент – в Свердловской области и Ханты-Мансийском автономном округе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.