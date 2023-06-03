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16:15

Политика

Эрдоган вступил в должность президента Турции

Эрдоган вступил в должность президента Турции

Путин выразил соболезнования премьеру Индии Моди из-за крушения поездов в Одише

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Реджеп Тайип Эрдоган вступил в должность президента Турции на пятилетний срок. Кортеж переизбранного президента добирался до здания Великого национального собрания страны под проливным дождем. Вслед за инаугурацией пройдет торжественный ужин. В нем примут участие высокопоставленные лица из 78 стран.

В России за сутки потушили больше 50 природных пожаров. Сотрудники Авиалесоохраны в настоящее время ликвидируют возгорания в 17 регионах. Самая сложная обстановка на данный момент – в Свердловской области и Ханты-Мансийском автономном округе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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