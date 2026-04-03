Средства ПВО за ночь уничтожили почти 200 беспилотников над российскими регионами

Средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили почти 200 беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны. Российские войска за сутки также нанесли массированные удары по цехам производства и запуска дронов дальнего действия на Украине.

С начала проведения СВО Украина потеряла 955 самолетов и вертолетов. Количество ликвидированных беспилотников превысило 130 тысяч. Уничтожены 28 тысяч 650 танков и другой боевой бронированной техники. ВСУ лишились больше 34 тысяч орудий полевой артиллерии и минометов.

