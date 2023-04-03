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Политика

Премьер Венгрии заявил о планах ЕС отправить на территорию Украины иностранные войска

Премьер Венгрии заявил о планах ЕС отправить на территорию Украины иностранные войска

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Страны Евросоюза стали обсуждать вопрос о введении на территорию Украины иностранных войск. О планах отправить в зону конфликта миротворцев заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Отмечается, что для ввода миротворцев в зону конфликта нужно официальное решение Совета безопасности ООН. При этом Россия и Китай входят в список постоянных членов Совбеза. Москва и Пекин могут воспользоваться правом вето.

К чему решение стран ЕС может привести? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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