Премьер Венгрии заявил о планах ЕС отправить на территорию Украины иностранные войска

Страны Евросоюза стали обсуждать вопрос о введении на территорию Украины иностранных войск. О планах отправить в зону конфликта миротворцев заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Отмечается, что для ввода миротворцев в зону конфликта нужно официальное решение Совета безопасности ООН. При этом Россия и Китай входят в список постоянных членов Совбеза. Москва и Пекин могут воспользоваться правом вето.

К чему решение стран ЕС может привести? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.