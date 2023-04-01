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13:30

Политика

Системы ПВО РФ уничтожили разведывательные беспилотники ВСУ на краснолиманском направлении

Системы ПВО РФ уничтожили разведывательные беспилотники ВСУ на краснолиманском направлении

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Минобороны РФ сообщило о потерях ВСУ в зоне проведения СВО

Системы ПВО России уничтожили разведывательные беспилотники ВСУ на краснолиманском направлении. Обнаружить их удалось во время боевого дежурства. Об этом рассказал начальник пресс-центра военной группировки "Центр" Александр Савчук.

Также стало известно, что еще одна украинская разведгруппа была ликвидирована на запорожском направлении. Кроме того, во время контрбатарейной борьбы российские войска из строя вывели самоходку "Мста" и две гаубицы противника. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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