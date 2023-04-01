13:30Политика
Системы ПВО РФ уничтожили разведывательные беспилотники ВСУ на краснолиманском направлении
Системы ПВО России уничтожили разведывательные беспилотники ВСУ на краснолиманском направлении. Обнаружить их удалось во время боевого дежурства. Об этом рассказал начальник пресс-центра военной группировки "Центр" Александр Савчук.
Также стало известно, что еще одна украинская разведгруппа была ликвидирована на запорожском направлении. Кроме того, во время контрбатарейной борьбы российские войска из строя вывели самоходку "Мста" и две гаубицы противника. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.