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Политика

ВС РФ уничтожили до 40 украинских военных на херсонском направлении 30 марта

ВС РФ уничтожили до 40 украинских военных на херсонском направлении 30 марта

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Вооруженные силы России в ходе спецоперации уничтожили до 40 украинских военных на херсонском направлении в течение суток. Также ликвидированы три автомобиля, украинская самоходная гаубица "Акация", а также одна буксируемая пушка "Гиацинт-Б". Подробности рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Кроме того, в Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 127-й бригады территориальной обороны, а в ДНР сбит украинский самолет МиГ-29. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоРоман Карлов
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