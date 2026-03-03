Политолог рассказал о последствиях эскалации на Ближнем Востоке для Украины

Конфликт на Ближнем Востоке сразу отодвигает Украину на задний план, сообщил политолог Павел Данилин. Речь идет о серьезном конфликте с перекрытием Ормузского пролива, проблемами с поставками энергоресурсов и ростом цен. Это становится внутриполитической проблемой для США и Европы, куда более важной, чем украинские события.

Обязательства США перед Израилем требуют, чтобы Израиль получил максимальное количество противоракет для железного купола. Это удар для Украины, которая рассчитывала на поставки ракет Patriot в марте. Теперь Украина становится более уязвимой перед ударами России по энергетической и военной инфраструктуре.

