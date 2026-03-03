Трамп заявил о готовности США к затяжному конфликту с Ираном

Вашингтон готов к тому, что конфликт с Ираном затянется, заявил американский президент Дональд Трамп.

Ночью США и Израиль снова атаковали Тегеран с самолетов. Иран, в свою очередь, заявил, что начал уже 13-й этап операции против них и разбомбил американскую военную базу в Кувейте.

США меняют стратегию обороны на Ближнем Востоке из-за истощения вооружения. Пентагон уже перебрасывает свои батареи противоракетных систем с территории Южной Кореи. Об этом пишут СМИ. Иран грозит заблокировать экспорт нефти и уже сжег несколько танкеров в Ормузском проливе.

