В РАН оценили роль России в урегулировании ближневосточного конфликта

Владимир Путин провел телефонные переговоры с лидерами арабских государств по ситуации вокруг Ирана. Ситуацию на Ближнем Востоке после начала американо-израильской агрессии обсудили с экспертом центра Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН, кандидатом исторических наук Ириной Федоровой.

Какую роль Россия может сыграть в дипломатическом урегулировании после телефонных переговоров Путина с лидерами арабских государств. Насколько сильны связи внутри исламского мира? По каким странам в первую очередь ударит блокада Ормузского пролива, если она продолжится?

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.