Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 марта, 19:30

Политика

В РАН оценили роль России в урегулировании ближневосточного конфликта

В РАН оценили роль России в урегулировании ближневосточного конфликта

Туристы рассказали об обстановке в ОАЭ на фоне ближневосточного конфликта

Путин и король Бахрейна обсудили военную эскалацию вокруг Ирана

Аэропорты Дубая возобновили работу в ограниченном режиме

"Аэрофлот" планирует вывезти 1,6 тыс пассажиров из ОАЭ

В Роспотребнадзоре сообщили о праве туристов требовать деньги за тур при угрозе жизни

Пилот рассказал о развитии авиасообщения в условиях конфликта на Ближнем Востоке

Власти Дубая поручили отелям продлить проживание туристов из-за отмены рейсов

Вывозные рейсы из Дубая и Абу-Даби запустят в Россию 3 марта

Люди начали нести цветы и игрушки к посольству Ирана в Москве

Владимир Путин провел телефонные переговоры с лидерами арабских государств по ситуации вокруг Ирана. Ситуацию на Ближнем Востоке после начала американо-израильской агрессии обсудили с экспертом центра Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН, кандидатом исторических наук Ириной Федоровой.

Какую роль Россия может сыграть в дипломатическом урегулировании после телефонных переговоров Путина с лидерами арабских государств. Насколько сильны связи внутри исламского мира? По каким странам в первую очередь ударит блокада Ормузского пролива, если она продолжится?

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политиказа рубежомвидеоАлексей Лазаренко

Как обезопасить себя от "схемы Долиной" на авторынке?

При продаже дорогостоящего имущества важна медицинская экспертиза о вменяемости продавца

Сделку необходимо фиксировать юристам

Читать
закрыть

Какие астрономические явления ждут россиян в 2026 году?

12 августа пройдет парад планет

13 и 14 декабря 2026 года жители смогут наблюдать за метеорным потоком Геминиды

Читать
закрыть

Что будет с турпотоком россиян на Ближний Восток?

Если конфликт не затянется, россияне не откажутся от поездок в страны Ближнего Востока

В среднем туристы помнят о негативных событиях в том или ином регионе около трех недель

Читать
закрыть

Чем реставрационный тренд "ваби-саби" покорил сеть?

Некоторые признаются, что благодаря тренду пересмотрели свое мнение относительно старых вещей

Другие стали изучать историю предметов, которые раньше бесполезно хранились в шкафах

Читать
закрыть

Как защитить дачи от подтоплений в период половодий?

Стоит заранее подготовить дренажную систему

Можно попытаться перераспределить снег

Читать
закрыть

Как российские туристы переживают конфликт на Ближнем Востоке?

Сотни людей начали возвращать из аэропорта и расселять по гостиницам

Дубай функционирует штатно, а местные жители предлагают приютить оказавшихся в сложной ситуации туристов

Читать
закрыть

Что известно о гибели 11-летнего мальчика в Подольске?

Ребенок решил поиграть в тоннеле в сугробе – в это же время на территории работал снегоуборочный трактор

Тракторист не увидел ребенка, накрыл сугроб порцией снега, которая закрыла тоннель полностью

Читать
закрыть

Как защитить себя от аферистов в преддверии 8 Марта?

Мошенники чаще всего используют схемы, связанные с подарками

В праздник могут быть звонки якобы из "службы безопасности банка"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика