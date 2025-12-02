Уиткофф пообедал с Дмитриевым в центре Москвы

Перед официальной встречей с Владимиром Путиным спецпосланник США Стивен Уиткофф и советник Джаред Кушнер провели неформальные переговоры. Они пообедали с представителем президента России Кириллом Дмитриевым в ресторане в центре Москвы.

После обеда американская делегация осмотрела новогоднее оформление столицы. В Кремле сообщили, что в официальной встрече примут участие только три человека со стороны США, включая переводчика. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.