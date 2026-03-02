02 марта, 13:00Политика
Эксперт заявила, что конфликт на Ближнем Востоке может затронуть еще больше стран
Конфликт на Ближнем Востоке может затронуть еще больше стран. Об этом рассказала заместитель декана факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве России Анна Сучилина.
Возможно ли падение режима в Иране после гибели его духовного лидера Али Хаменеи? Есть ли какие то прогнозы про возможные сроки операции США и Израиля против Ирана?
Об этом – в эфире телеканала Москва 24.