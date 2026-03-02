Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 марта, 13:00

Политика

Эксперт заявила, что конфликт на Ближнем Востоке может затронуть еще больше стран

Эксперт заявила, что конфликт на Ближнем Востоке может затронуть еще больше стран

39 россиян эвакуировали из Ирана через границу Азербайджана

Иран нанес удары минимум по 6 военным объектам США на Ближнем Востоке

Около 100 тыс российских туристов застряли на Ближнем Востоке

"Деньги 24": цены на нефть на мировых рынках выросли из-за конфликта на Ближнем Востоке

Новости мира: тысячи людей вышли на демонстрацию в Лос-Анджелесе в поддержку Ирана

Активные боевые действия развернулись у пунктов Александровка и Коровой Яр в ДНР

Спецборт МЧС с россиянами из Египта приземлился в аэропорту Жуковский

Десятки тысяч россиян не могут вернуться домой из-за закрытия неба на Ближнем Востоке

Сирены тревоги звучали в ночь на 2 марта в городах Израиля

Конфликт на Ближнем Востоке может затронуть еще больше стран. Об этом рассказала заместитель декана факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве России Анна Сучилина.

Возможно ли падение режима в Иране после гибели его духовного лидера Али Хаменеи? Есть ли какие то прогнозы про возможные сроки операции США и Израиля против Ирана?

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политиказа рубежомвидеоМария РыбаковаИван Евдокимов

Как обезопасить себя от "схемы Долиной" на авторынке?

При продаже дорогостоящего имущества важна медицинская экспертиза о вменяемости продавца

Сделку необходимо фиксировать юристам

Читать
закрыть

Какие астрономические явления ждут россиян в 2026 году?

12 августа пройдет парад планет

13 и 14 декабря 2026 года жители смогут наблюдать за метеорным потоком Геминиды

Читать
закрыть

Что будет с турпотоком россиян на Ближний Восток?

Если конфликт не затянется, россияне не откажутся от поездок в страны Ближнего Востока

В среднем туристы помнят о негативных событиях в том или ином регионе около трех недель

Читать
закрыть

Чем реставрационный тренд "ваби-саби" покорил сеть?

Некоторые признаются, что благодаря тренду пересмотрели свое мнение относительно старых вещей

Другие стали изучать историю предметов, которые раньше бесполезно хранились в шкафах

Читать
закрыть

Как защитить дачи от подтоплений в период половодий?

Стоит заранее подготовить дренажную систему

Можно попытаться перераспределить снег

Читать
закрыть

Как российские туристы переживают конфликт на Ближнем Востоке?

Сотни людей начали возвращать из аэропорта и расселять по гостиницам

Дубай функционирует штатно, а местные жители предлагают приютить оказавшихся в сложной ситуации туристов

Читать
закрыть

Что известно о гибели 11-летнего мальчика в Подольске?

Ребенок решил поиграть в тоннеле в сугробе – в это же время на территории работал снегоуборочный трактор

Тракторист не увидел ребенка, накрыл сугроб порцией снега, которая закрыла тоннель полностью

Читать
закрыть

Как защитить себя от аферистов в преддверии 8 Марта?

Мошенники чаще всего используют схемы, связанные с подарками

В праздник могут быть звонки якобы из "службы безопасности банка"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика