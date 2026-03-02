Активные боевые действия развернулись у пунктов Александровка и Коровой Яр в ДНР

Активные боевые действия развернулись у пунктов Александровка и Коровой Яр в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщил глава региона Денис Пушилин. Также российская армия продвигается на запорожском направлении – в особенности в районе пункта Гуляйполе.

Политолог, руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов рассказал, что российские силы атакуют на запад и северо-запад от Гуляйполя. Недавно было освобождено небольшое село Горькое, которое находится на востоке от оборонительного рубежа Верхняя Терса, где пока находятся ВСУ.

