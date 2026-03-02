В Россию прибыли 84 туриста, покинувших Израиль сухопутным маршрутом. Их привез спецборт Ил-76 МЧС из Египта.

Тем временем тысячи россиян вынужденно остаются в странах Ближнего Востока из-за закрытия воздушного пространства над Персидским заливом. Основная проблема – прямые и транзитные рейсы через ОАЭ, Катар, Бахрейн, Кувейт и Оман. Авиасообщение через эти страны остановлено на неопределенный срок на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Туроператоры размещают россиян в отелях и продлевают проживание, ищут альтернативные маршруты через другие страны.

