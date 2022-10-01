Почти 200 тысяч человек приняли участие в митинг-концерте на Красной площади

Почти 200 тысяч человек приняли участие в митинг-концерте "Выбор людей. Вместе навсегда", который провели в Москве накануне. Он был организован в поддержку воссоединения России с ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями.

Референдумы на освобожденных территориях прошли с 23 по 27 сентября, по итогам обработки всех бюллетеней, подавляющее большинство жителей проголосовали за воссоединение с Российской федерацией. Перед подписанием исторических документов президент особо подчеркнул: Москва не предаст выбор людей на освобожденных территориях. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.