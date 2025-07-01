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01 июля, 07:45

Политика

В Госдуме рассмотрят предложение снизить брачный возраст до 16 лет

В Госдуме рассмотрят предложение снизить брачный возраст до 16 лет

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В Государственной Думе обсуждается инициатива, поступившая из Брянской области, о снижении брачного возраста с 18 до 16 лет. Автор предложения объяснил необходимость такого шага увеличением числа беременностей среди школьниц.

По его словам, в настоящее время многие молодые девушки становятся матерями, но не могут официально оформить семью и воспользоваться господдержкой и социальными гарантиями. Снижение брачного возраста позволит молодым людям заключать браки без дополнительных бюрократических процедур.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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