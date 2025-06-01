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01 июня, 09:30

Политика

Российские войска освободили три населенных пункта за сутки

Российские войска освободили три населенных пункта за сутки

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На южно-донецком направлении российские расчеты БПЛА уничтожили артиллерийское орудие Д-30 и два пункта управления беспилотниками ВСУ. Также продолжается продвижение по другим участкам линии соприкосновения – всего за сутки освобождены три населенных пункта: Водолага и Алексеевка в Сумской области, а также Новополь в ДНР.

В Минобороны отмечают: с начала спецоперации украинская армия потеряла более 600 самолетов, около 200 вертолетов и 60 тысяч беспилотников.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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