На южно-донецком направлении российские расчеты БПЛА уничтожили артиллерийское орудие Д-30 и два пункта управления беспилотниками ВСУ. Также продолжается продвижение по другим участкам линии соприкосновения – всего за сутки освобождены три населенных пункта: Водолага и Алексеевка в Сумской области, а также Новополь в ДНР.

В Минобороны отмечают: с начала спецоперации украинская армия потеряла более 600 самолетов, около 200 вертолетов и 60 тысяч беспилотников.

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