Снежный покров в столице может вырасти до 25 сантиметров в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь в Москве синоптики прогнозируют снегопад, который может увеличить высоту снежного покрова до 25 сантиметров. По данным метеорологов, 31 декабря в столице морозно и снежно.

Влажность воздуха повышена до 95%, ветер слабый, а атмосферное давление значительно понижено. Днем 1 января осадков практически не ожидается, возможны прояснения. Дневная температура составит около минус 10 градусов.

