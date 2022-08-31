Новости последнего часа: желтый уровень погодной опасности объявили в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Желтый уровень погодной опасности из-за порывистого ветра действует в столице. Об этом сообщил Гидрометцентр.

В Москве проверили теплосети в рамках подготовки к отопительному сезону. Об этом заявил заммэра столицы Петр Бирюков.

Минпросвещения РФ не планирует отказываться от бумажных учебников в школах. Об этом рассказал глава ведомства Сергей Кравцов.