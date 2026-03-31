31 марта, 12:30Общество
Новости регионов: в больницу Домодедова доставили двух пациентов с оспой обезьян
В больницу подмосковного Домодедова доставили двух пациентов с диагнозом оспа обезьян. Об этом сообщили в лечебном учреждении. У мужчин поднялась высокая температура, на следующий день появились высыпания на теле.
Режим чрезвычайной ситуации ввели в 8 муниципалитетах Дагестана. Об этом сообщили в правительстве республики. Из-за рекордного количества осадков подтоплены дома и энергообъекты, произошли оползни и камнепады, разрушены дороги и мосты, отключены вода и свет.
