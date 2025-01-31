В Москве набирает популярность операция по удлинению ног

В Москве становится все более популярной операция по удлинению ног, даже среди мужчин. Между тем на операцию решаются и те, кому за 60 лет.

Операция позволяет увеличить рост на несколько сантиметров с помощью аппаратов Илизарова. Процесс увеличения включает в себя сломанные и затем зафиксированные кости, а сам метод был изначально разработан для сращивания переломов.

Удлинение ног на 4 сантиметра стоит 254,5 тысячи рублей, а на 6 сантиметров – 333,5 тысячи рублей, не включая дополнительные расходы. Операция длится несколько часов, реабилитация же может занять до года.

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