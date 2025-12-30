Россиянам рассказали, какие законы начнут действовать с января

С января 2026 года в России вступят в силу новые законы. Например, правительство усилит поддержку работающих родителей, воспитывающих двух и более детей. Для таких семей будет введено снижение подоходной налоговой ставки почти в два раза.

Нововведения также затронут автомобилистов. В частности, начнут действовать новые ГОСТы о дорожных знаках. В результате на дорогах появится более 60 новых знаков и табличек, которые объединят в себе несколько старых обозначений, а также улучшат внешний вид и восприятие информации.

