30 октября, 07:30

Общество

Каждый пятый россиянин сталкивался с проверкой кредитной истории при трудоустройстве

Каждый пятый россиянин сталкивался с проверкой кредитной истории при трудоустройстве

Согласно отраслевому исследованию, 20% соискателей в России в этом году проходили проверку кредитной истории при приеме на работу. Как отмечает заместитель директора НБКИ Владимир Шикин, работодатели активно используют этот инструмент для снижения текучести кадров и повышения качества персонала.

Наиболее часто кредитную историю проверяют у молодых специалистов до 25 лет и кандидатов на низкооплачиваемые должности. По словам HR-эксперта Зулии Лоиковой, для работодателей финансовая дисциплина становится косвенным показателем ответственности сотрудника.

