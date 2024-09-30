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30 сентября, 13:00

Общество

Россия попала в топ-3 стран с самым плохим зрением у молодежи

Россия попала в топ-3 стран с самым плохим зрением у молодежи

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Россия попала в тройку стран с самым плохим зрением у молодежи. В стране от близорукости страдают более 46% детей и подростков. Об этом говорят результаты исследования, проведенного китайскими учеными. Сейчас близорукость наблюдается у трети детей во всем мире. И по прогнозам к 2050 году число представителей молодого поколения с миопией может превысить 740 миллионов человек.

Доктор медицинских наук, профессор и ведущий рефракционный хирург Татьяна Шилова считает, что рост близорукости лишь отчасти связан с длительной работой детей с электронными носителями, большую роль играют генетические факторы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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