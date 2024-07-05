Терапевт Романенко: дефицит кальция возникает у тех, кто мало двигался в детстве

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Неправильное питание и низкая физическая активность в детстве могут стать причиной развития дефицита кальция, рассказала терапевт Татьяна Романенко в программе "Доктор 24".

Медик отметила, что в раннем возрасте необходимо обеспечить детскому организму достаточно движения. Она также обратила внимание, что костная масса, как и степень ее набора, формируются до начала полового созревания.

По словам Романенко, в рационе ребенка не должно быть газировки, поскольку в ее составе есть ортофосфорная кислота, которая вступает в конкуренцию с кальцием в процессе обмена веществ и приводит к его вымыванию из костей. Также, по словам медика, детям нельзя употреблять чипсы с трансжирами. Она связала этот запрет с тем, что эти вещества вмешиваются в обмен веществ и вызывают нарушение круговорота витамина К, который важен для усвоения кальция. Так, употребление ребенком чипсов вызывает нарушения в процессе формирования костного скелета. Во взрослом возрасте это может стать причиной развития остеопороза.

Эксперт подчеркнула, что несмотря на распространенное мнение, кофе не становится причиной развития у человека дефицита кальция в случае соблюдения безопасной нормы его употребления, которая приравнивается к 4–5 чашкам в день.

По словам медика, нехватка кальция может привести к возникновению проблем с зубами, развитию остеопороза и частым переломам костей. Кроме того, нарушится работа мышц, сердца, а нервная система потеряет возможность нормально функционировать. Сосуды могут стать хрупкими и потерять свою эластичность, из-за чего существенно вырастет риск кровотечений.

В свою очередь гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала изданию "Доктор Питер", что среди основных косвенных признаков дефицита кальция в организме можно выделить:

ощущение онемения и покалывания в конечностях;

судороги в мышцах;

ломкость ногтей;

повышенную утомляемость;

депрессивные расстройства.

По словам специалиста, такие проявления могут свидетельствовать о наличии заболеваний. При их возникновении необходимо сдать анализ крови, чтобы врачи смогли оценить уровень кальция в организме. В случае обнаружения дефицита данного элемента, пациенту будут назначены необходимые лекарства.

Кроме того, медики призвали следить за сбалансированностью питания. В рацион необходимо включать пищу с достаточным содержанием кальция. Такими продуктами являются молочные продукты (творог и белый сыр), зеленый горошек, яблоки, свежие огурцы, бобы, пшеничные зерна, капуста, а также редис (с ботвой), салат и сельдерей.

При этом употребление такой пищи не сможет привести к переизбытку кальция. Однако врачи обратили внимание, что такую проблему может вызвать самостоятельный прием препаратов с содержанием вещества. При некоторых обстоятельствах профицит этого элемента может привести к образованию камней в почках.

Получить кальций человек также может, употребляя черешню. В составе ягоды также есть такие микроэлементы, как калий и магний. О ее полезных свойствах рассказал доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Виталий Наполов, отметив, что черешня при этом является низкокалорийным продуктом.