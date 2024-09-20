Песков назвал демографическую проблему одним из главных вызовов для власти России

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал демографическую проблему одним из главных вызовов сегодня, комментируя предложение спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко о законодательном запрете движения чайлдфри.

"Конечно, повышение рождаемости – это один из главных приоритетов в работе всей власти и всей страны", – сказал Песков.

По словам представителя Кремля, все, что мешает повышению рождаемости в стране, "должно из нашей жизни исчезать".

Матвиенко, заявляя о необходимости законодательно запретить движение чайлдфри, подчеркивала, что власти не допустят нарушения прав женщин, однако речь идет о навязывании чужой идеологии.

Она отметила, что запрет пропаганды движения чайлдфри должен сопровождаться грамотной демографической политикой.

