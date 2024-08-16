Эндокринолог Генварская: после 40 лет природа не заинтересована в человеке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

После 40 лет природа уже не заинтересована в человеке, поэтому со временем начинает расти риск появления различных патологий. Об этом в эфире радиостанции "Говорит Москва" сообщила кандидат медицинских наук Диана Генварская.

Кроме того, также увеличивается жировая масса, подчеркнула эксперт.

"Первый самый страшный процесс – это то, что мышечная ткань замещается жировой. А единственное, где у нас сгорают жиры, – это только мышечная ткань. Соответственно, мы начинаем иметь все варианты гликогена и неправильных реакций, вплоть до сахарного диабета", – отметила она.

По словам врача, почти у 100% населения в возрасте от 50 до 60 лет появляется сахарный диабет.

Ранее врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала, о каких недугах может предупреждать темная кожа на локтях. По ее словам, с такой проблемой сталкиваются мужчины и женщины. Иногда подобный симптом проявляется при эндокринных заболеваниях вроде диабета или же при проблемах с надпочечниками, уточнила специалист. Вместе с тем темная кожа на локтях не всегда свидетельствует о какой-то патологии, так как может быть результатом и механического воздействия – трения.

