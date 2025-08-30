Участок Троицкой линии метро закрыт до 31 августа

Дни открытых дверей пройдут в детской больнице святого Владимира с 2 по 11 сентября

Со 2 по 11 сентября в Москве пройдут Дни открытых дверей в корпусе Детской городской клинической больницы святого Владимира. Москвичи смогут увидеть обновленные отделения, заглянуть в палаты, в том числе совместного пребывания маленького пациента с родителями, а также операционные.

Как отметила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова, медпомощь, которую получат маленькие москвичи, вышла на новый уровень качества и комфорта. В больнице предусмотрены игровые зоны и комнаты отдыха, чтобы пребывание в стационаре проходило в корфортно, спокойной атмосфере.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

