30 августа, 23:15Общество
Родители из Одинцово пожаловались на тренера, который не возвращал деньги за сборы
Родители из Одинцово направили жалобу в Генпрокуратуру после того, как потеряли деньги за спортивные сборы. Как рассказывают пострадавшие, тренер, который занимался с их детьми баскетболом, организовывал платные спортивные мероприятия, а затем отменял их. Также он просил деньги на личные нужды. По словам группы родителей, финансовые средства назад они полностью так и не получили.
Что говорит сам наставник? Как себя вести в подобных ситуациях? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.