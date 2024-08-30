30 августа, 16:30Общество
Учителя многих российских школ призвали родителей не дарить цветы на 1 сентября
Учителя многих российских школ призвали родителей не дарить цветы на 1 сентября, а перевести деньги в благотворительные фонды. При этом 39% родителей решили преподнести педагогам один букет от всего класса. Об этом свидетельствуют данные опросов.
В свою очередь, юристы напомнили, что в соответствии с Гражданским кодексом РФ подарки учителям можно вручать, но не дороже трех тысяч рублей. Подарки на иную сумму можно приравнять к взятке.
Что дарить преподавателям? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.