Учителя многих российских школ призвали родителей не дарить цветы на 1 сентября, а перевести деньги в благотворительные фонды. При этом 39% родителей решили преподнести педагогам один букет от всего класса. Об этом свидетельствуют данные опросов.

В свою очередь, юристы напомнили, что в соответствии с Гражданским кодексом РФ подарки учителям можно вручать, но не дороже трех тысяч рублей. Подарки на иную сумму можно приравнять к взятке.

Что дарить преподавателям? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.