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29 августа, 15:45

Экономика

В ЦБ заявили, что устойчивого снижения темпов инфляции пока не наблюдается

В ЦБ заявили, что устойчивого снижения темпов инфляции пока не наблюдается

Вклад малого и среднего бизнеса в бюджет Москвы достиг 30%

Новости часа: московские компании поставляют свою продукцию в 167 стран мира

Новости часа: на Москву приходится одна пятая российских компаний-экспортеров

Эксперт объяснила, от чего зависит ценовая политика продавцов цветов

"Деньги 24": когда лучше открывать новые банковские вклады

Новости часа: московские компании поставляют свою продукцию в 167 стран мира

Средняя стоимость букета в Москве составила 1,8 тыс рублей в 2024 году

Цены на букеты в России за три года выросли на 40%

Новости часа: московские компании поставляют свою продукцию в 167 стран мира

Телеканал Москва 24 подготовил подборку новостей с ленты информационных агентств.

Устойчивого снижения темпов роста цен по последним данным пока не наблюдается, сообщил зампредседателя Банка России Алексей Заботкин.

Тысячи водителей скутеров, работающих на индонезийские компании доставки еды, вышли на акцию протеста против низкой заработной платы и призвали правительство обеспечить защиту их прав, сообщает индонезийский информационный портал Berita Satu.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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