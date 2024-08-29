В ЦБ заявили, что устойчивого снижения темпов инфляции пока не наблюдается

Телеканал Москва 24 подготовил подборку новостей с ленты информационных агентств.

Устойчивого снижения темпов роста цен по последним данным пока не наблюдается, сообщил зампредседателя Банка России Алексей Заботкин.

Тысячи водителей скутеров, работающих на индонезийские компании доставки еды, вышли на акцию протеста против низкой заработной платы и призвали правительство обеспечить защиту их прав, сообщает индонезийский информационный портал Berita Satu.

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