Эксперты рассказали, как выбрать тушь для ресниц

Первую тушь придумал британский парфюмер Эжен Риммель в 1860 году, но его изобретение не признали. После смерти Риммеля дело отца продолжили его дети. Они выпустили обновленный продукт в плоской коробке с щеточкой. И тут им опять не повезло. Дело в том, что у семьи появился американский конкурент, который потом завоевал кинематограф.

Как правильно подобрать тушь? И что обязательно должно быть в составе? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.