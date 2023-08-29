Астролог рассказала, на кого негативно повлияет суперлуние 31 августа

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Чувствительные, подверженные депрессивным настроениям люди, а также рожденные в определенные периоды сильнее всех ощутят влияние суперлуния. Об этом Москве 24 рассказала астролог, нумеролог, психолог Елена Файкина.

По ее словам, самое мощное в этом году суперлуние произойдет в ночь с 30 на 31 августа. Спутник максимально приблизится к Земле, а финальной точки сближения достигнет в 04:36 по московскому времени.

"Луна будет казаться невероятно крупной – больше, чем мы привыкли ее видеть, и наблюдать за этим будет интересно", – отметила она.

Однако на психоэмоциональном состоянии людей событие отразится не очень благоприятно. Все из-за того, что Луна будет находиться в четкой оппозиции к Солнцу и к тому же окажется в точном соединении с Сатурном, уточнила астролог.

В этот период легко впасть в уныние, депрессию, поддаться влиянию страха. Кто-то почувствует неразрешимость ситуации в данный момент, свою ограниченность в действиях и выборе, начнет из-за чего-то сильно переживать. В целом будет витать атмосфера отчужденности, черствости и меланхоличности.



Елена Файкина астролог, нумеролог, психолог Сильнее всех на влияние суперлуния отреагируют люди, рожденные с 27 августа по 3 сентября, с 26 ноября по 3 декабря, с 26 июня по 3 июля, с 23 февраля по 2 марта.

Кроме того, период особенно активно может повлиять на чувствительных, подверженных депрессивным настроениям, фобиям и склонным переживать по любому поводу людей, отметила эксперт.

Файкина посоветовала 30 и 31 августа не перегружать нервную систему и отказаться как от психоэмоциональных, так и от физических нагрузок. Необходимо отложить решение важных вопросов и дел, в том числе перенести любые хирургические вмешательства на другие дни, посоветовала астролог.

Накануне события а также 1 и 2 сентября стоит быть аккуратными с медикаментами: не экспериментировать, принимать любые лекарства по рекомендации врача и в строго назначенной дозировке, отметила Файкина.

В период суперлуния не стоит также употреблять много жидкости, а также надо учитывать, что особо чувствительными сейчас становятся стопы. Поэтому в ближайшие дни не нужно разнашивать новую обувь и перегружать ноги длительными пешими прогулками. Лучше устроить им разгрузку в виде расслабляющих ванн и массажей, добавила астролог.

Из положительных сторон периода суперлуния можно назвать то, что оно повысит выносливость, дисциплинированность и внимательность, сделает людей более скрупулезными, отметила Файкина. Творческие личности, имеющие устойчивую психику, могут в этот период стать особенно активными, вдохновленными и склонными к созданию новых идей.

Ранее астролог Анастасия Грохотова рассказала о периоде ретроградного Меркурия, который начался 23 августа и продлится до 15 сентября. В это время лучше воздержаться от начала новых важных дел: будь то оформление документов, крупные инвестиции или переход на новую должность. Стоит посвятить время уже запущенным проектам.