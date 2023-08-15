Нумеролог рассказала, в какие даты чаще всего рождаются будущие лидеры

Фото: depositphotos/.shock

Люди, рожденные 1-го, 10-го, 19-го и 28-го числа, часто обладают качествами лидера, рассказала Москве 24 нумеролог, психолог, таролог Виктория Крылова.

Она подчеркнула, что не бывает одинаковых людей – каждый уникален и те, кто родился в один день, могут отличаться друг от друга кардинально. При этом все-таки что-то общее у них все равно будет.

По словам Крыловой, все, рожденные 1-го, 10-го, 19-го и 28-го числа, – лидеры от природы, в них заложено качество руководителя. Для них неприемлема однообразная и рутинная работа, они всегда должны быть в движении и поиске новых проектов, отметила нумеролог.

Они любят риск, соперничество и награды, из них часто получаются отличные спортсмены и известные бизнесмены. Виктория Крылова нумеролог, психолог, таролог

Она добавила, что у рожденных 1-го числа изначально заложено огромное желание достичь чего-либо существенного в жизни, им важно иметь статус. Они обладают силой подавлять других, требовательны и любят дисциплину, сказала Крылова.

В отличие от них, на родившихся 10-го влияет цифра 0 – она ослабляет лидерские качества и добавляет препятствий на пути. И все же они всегда в центре внимания, потому что у них есть сила, помогающая пробиваться вперед к цели.

Женщины, родившиеся 10-го числа, отличаются безумной любовью к своим детям и способны воспитать генерала или олимпийского чемпиона, добавила эксперт.



Виктория Крылова нумеролог, психолог, таролог Рожденные 19-го – активисты и вдохновители. Это очень сильные личности, которые преодолевают трудности напролом. И если сами себе не создадут психологических преград, то способны добиться высокого статуса и богатства.

В свою очередь, те, у кого день рождения 28-го, – это борцы по жизни. На их пути встречается много преград и опасностей, но если они включат свое упрямство и бесстрашие, то способны оставить след в истории и добиться колоссального успеха, заключила нумеролог.

Ранее астролог Ольга Сохолтуева рассказала, что лучшими руководителями чаще всего становятся Весы и Козероги. Представителя этих знаков зодиака идут до конца, несмотря ни на что, их главная задача – достичь цели.