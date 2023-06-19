Хиромант рассказала, какие знаки встречаются на руках удачливых людей

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Четкая линия Солнца и наличие кольца Соломона на ладони говорят о том, что человеку по жизни сопутствует удача. Об этом Москве 24 рассказала хиромант Татьяна Чурон.

По ее словам, знаки, обещающие счастье, можно найти на холме Юпитера – возвышении под указательным пальцем. Если линии на нем создают четкие очертания звезды, значит, человек успешен в профессиональном плане и может добиться больших высот. Однако такие люди часто не умеют терпеть. Поэтому получить желаемое им удается не всегда, предупредила хиромант.





Татьяна Чурон хиромант Удачливыми на личном фронте можно назвать тех, у кого линии на холме Юпитера образуют четкий ровный крест. Их ждет счастливый брак по любви и тихая, спокойная семейная жизнь.

Также на холме Юпитера можно обнаружить знак "кольцо Соломона" в форме полумесяца. "Те, у кого он есть, выделяются благодаря наличию магической силы и способности понимать окружающих на невербальном уровне. Такие люди отличаются особой мудростью и мастерством в выбранном деле", – пояснила хиромант.

Удача сопутствует и тем, у кого есть прямая, четко выраженная линия Солнца. Она вертикальная и тянется снизу вверх по направлению к безымянному пальцу. Ее обладатели наделены большим талантом и могут добиться мировой известности, заключила специалист.

Ранее хиролог, учитель хиромантии Алена Соловьева рассказала, что шрамы и новые родинки на ладони могут предупреждать о проблемах в определенной сфере жизни. Например, их появление на безымянном пальце означает, что человек неправильно себя ведет, пытаясь добиться популярности.

