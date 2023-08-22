Астролог предупредила о проблемах с финансами в период ретроградного Меркурия

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Период ретроградного Меркурия может стать очень сложным для Овнов, Близнецов, Раков, Дев, Весов, Скорпионов, Стрельцов, Козерогов и Водолеев. Об этом Москве 24 рассказала астролог Анастасия Грохотова.

По ее словам, планета Меркурий вступит в ретроградную фазу 23 августа и будет находиться в ней до 15 сентября. В этот период лучше воздержаться от начала новых важных дел: будь то оформление документов, крупные инвестиции или переход на новую должность. Стоит посвятить время уже запущенным проектам.

Так как Меркурию предстоит двигаться ретроградно в знаке Девы, имеет смысл пересматривать старую информацию, заниматься архивацией и систематизацией документов, отметила астролог.



Анастасия Грохотова астролог Время идеально подходит для того, чтобы возвращаться к незаконченным делам, отдавать старые долги, пересматривать финансовую стратегию. Можно углубиться в давно забытое чтение, а также проанализировать и оптимизировать свою деловую и социальную сеть.

Представителям всех знаков зодиака рекомендуется в этот период усилить бдительность: высок риск того, что между людьми будет возникать недопонимание, а какая-либо новая информация окажется в итоге далекой от истины, предупредила Грохотова.

Особое внимание следует уделить финансовым и бухгалтерским документам: ошибки и недочеты могут дорого обойтись. Покупая что-либо, следует тщательно проверять качество товара и условия доставки, добавила астролог.

Овны должны быть готовы к тому, что в период ретроградного Меркурия их техника может выходить из строя, а также могут быть проблемы в общении. Близнецам надо особое внимание уделять документам, связанным с недвижимостью: стоит отложить сделки и крупные покупки. В свою очередь, маленьким Близнецам пригодится дополнительная поддержка в учебе, отметила эксперт.



Анастасия Грохотова астролог Для Раков ретроградный Меркурий станет временем творчества, интеллектуальной или писательской деятельности. Однако в учебной сфере могут произойти неприятные перемены. Девам же стоит воздержаться от начала новых дел, строительства, крупных покупок и романтических знакомств.

Весам в это время лучше избегать крупных финансовых операций, важных встреч и не оформлять официально отношений. "Внимательно относитесь к новым знакомым, особенно в путешествиях", – предупредила астролог.

У Скорпионов могут возникнуть проблемы в учебе: все новое будет усваиваться с трудом, акцент стоит сместить на углубленное осмысление ранее пройденных тем. А вот Стрельцам, несмотря на сложный период, рекомендуется активно работать: время хорошо подойдет для сбора информации и поиска союзников среди авторитетных людей, пояснила эксперт.

Козерогам стоит избегать процедур в сфере косметологии, стоматологии и пластической хирургии. А у Водолеев возрастают риски, связанные с транспортом, – нужно быть внимательными к изменениям в расписании и готовыми к возможным поломкам. Также сейчас лучше не заниматься финансовыми инвестициями и не одалживать деньги, предостерегла Грохотова.

Ранее астролог Татьяна Стрельцова рассказала, что у представителей каждого знака зодиака есть свой особенный страх. Например, главный страх Тельцов и Скорпионов – остаться без денег и ресурсов. Представители обоих знаков максимально настроены на финансовую обеспеченность.