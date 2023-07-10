Астролог назвала знаки зодиака, которые считаются самыми заботливыми отцами

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Мужчины каждого знака зодиака по-своему хорошие отцы, но одни из самых заботливых – Раки. Об этом Москве 24 рассказала астролог Евгения Шустина.

По ее словам, Раки продолжают опекать ребенка, даже когда он уже вырос. Их дети всегда сыты, обуты, одеты и находятся под защитой. А сами отцы радуются и гордятся даже небольшими их достижениями.



Евгения Шустина астролог Тельцы ценят дом и семейный уют, любят и балуют своих детей, но не терпят, когда им перечат. В воспитании они требовательные, но и к своим обязанностям относятся серьезно.

Скорпионы тоже требовательные и строгие отцы. Со своими детьми они общаются как со взрослыми и все стараются показывать им на собственном примере. Детям они обеспечивают надежную защиту, отметила астролог.

Девы – серьезные и внимательные отцы. Они ответственно исполняют свои обязанности, а детей учат различным навыкам и прививают им уважение к старшим.

А вот Козероги требуют от детей уважения к себе и почитания семейных традиций и правил. Дети представителей этого знака зодиака часто ходят "по струночке". Козероги считают, что такое воспитание позволит вырастить достойных, дисциплинированных и трудолюбивых людей, пояснила Шустина.



Евгения Шустина астролог Стрельцы стремятся обеспечить детям будущее, заботятся о высшем образовании и достойной профессии. Они готовы вкладывать в их карьерный рост и хотят, чтобы их дети много путешествовали и познавали мир.

Водолеи очень изобретательны. Для своих детей они постоянно что-то выдумывают: игры, развлечения, увлечения, эксперименты. Эти отцы чувствуют себя с детьми на равных: вместе играют в футбол и могут часами "резаться" в компьютерные игры, рассказала астролог.

Близнецы же своим детям прежде всего друзья. Они хотят, чтобы у тех был широкий круг общения и разные интересы, поэтому делают ставку на их развитие. А вот Овны – диктаторы. Их дети должны рано стать самостоятельными, сами все уметь, либо их воспитание они делегируют бабушкам и дедушкам. Однако отцы-Овны с удовольствием занимаются с детьми тем, чем увлекаются сами, отметила эксперт.



Евгения Шустина астролог Весы же гармонизируют семейную атмосферу. Они заботятся о сохранении мира в доме, не допускают скандалов, всегда стараются найти компромисс и помирить всех. Они всегда защищают детей и учитывают их интересы.

Львы – любящие отцы, очень щедрые, особенно если дети благодарны и восхваляют их. Однако своими детьми Лев не особо будет заниматься, так как, по сути, сам еще ребенок, подчеркнула астролог.

В свою очередь, отцы-Рыбы немногословны, иногда их бывает сложно понять. Они редко занимаются детьми, так как обеспечивают финансовую стабильность семьи и стремятся оплатить все их увлечения. А в моменты, когда Рыбам все же удается провести время вместе с детьми, стараются развивать их творческие способности, отметила Шустина.

Ранее астролог Ольга Сохолтуева рассказала, что союзы между представителями знаков, которые следуют друг за другом в зодиакальном периоде, рискуют оказаться токсичными. Тельцы и Близнецы, Скорпионы и Стрельцы и так далее часто как бы не видят друг друга – не понимают и недооценивают.