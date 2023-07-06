Астролог рассказала, союз каких знаков зодиака может быть токсичным

Фото: 123RF/leddamarita

Союзы между представителями знаков зодиака, сменяющих друг друга, часто оказываются токсичными. Об этом Москве 24 рассказала астролог Ольга Сохолтуева.

По ее словам, люди знаков, которые следуют друг за другом в зодиакальном периоде, в близких отношениях часто как бы не видят друг друга – не понимают и недооценивают. Поэтому союзы между Тельцом и Близнецом, Скорпионом и Стрельцом и так далее рискуют стать токсичными.



Ольга Сохолтуева астролог Очень сложными чаще всего оказываются союзы, в которых есть представители водной стихии: Рыбы, Раки и особенно Скорпионы. Люди этих знаков самые токсичные в отношениях. Они склонны манипулировать партнером, поглощать его энергию.

Более легкий вариант токсичных партнеров – это знаки огненной стихии: Овны и Стрельцы. "Они могут перебрать с напором и подминать партнеров под свой авторитет", – пояснила астролог. При этом Львы – тоже огненные, но не склонны отравлять жизнь тех, кто рядом. При всей их эгоцентричности, самовлюбленности они обычно довольно позитивные люди.

Что касается благоприятных союзов, то чаще всего они заключаются между людьми одной стихии: Земля – с Землей, Вода – с Водой и так далее. Кроме того, понимающими партнерами обычно становятся представители стихий Вода и Земля, а также Огонь и Воздух, отметила Сохолтуева.

Но это только общая картина: любые отношения все же надо рассматривать индивидуально, анализируя личные гороскопы партнеров, напомнила астролог.

Ранее астролог Евгения Шустина назвала самыми верными мужчинами Тельцов, Дев, Раков и Козерогов. Так, Девам заводить романы на стороне не позволяют стабильность и порядочность. И даже если в паре есть недопонимание, они всячески пытаются спасти отношения.