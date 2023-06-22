Астролог рассказала, как выбрать подарок ребенку по знаку зодиака

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По знаку зодиака ребенка можно подобрать идеальный для него подарок, например, Близнецы будут рады роликам, а Рыбы – мягкой игрушке. Об этом Москве 24 рассказала детский астролог Светлана Туманова.

По ее словам, для Овнов стоит искать игрушки, которые позволят им выплеснуть неуемную энергию. Отлично подойдет инвентарь для активных игр, например мячи или скакалки. При этом лучше выбирать самые красочные и яркие предметы.





Светлана Туманова детский астролог Тельцы обрадуются всему, что позволит им создавать что-то новое своими руками. Это может быть пластилин, раскраски, картины по номерам. Также маленькие Тельцы обожают играть в песочнице, поэтому стоит подобрать набор с формочками и лопатками.

Близнецы с радостью примут все, что связано с движением. Например, ролики, самокаты, гироскутеры и прочее. Также они очень любознательны, поэтому прекрасным подарком станут книги, красивые блокноты для записей, игры на логику и смекалку.

При выборе игрушек для Рака нужно сделать акцент на уют и теплые эмоции. Хорошим подарком могут стать плюшевые медведи или куклы, отметила Туманова. Также эти дети любят водные развлечения. Поэтому можно преподнести им поход в бассейн или аквапарк.





Светлана Туманова детский астролог Львы обожают демонстрировать свои достижения, поэтому стоит подумать, что поможет ребенку блеснуть перед всеми. К примеру, если он любит петь, подарите детский микрофон-караоке. А если рисует – набор юного художника.

Для Девы чем практичнее игрушка, тем лучше. Например, подойдет детский набор строителя или врача. Стоит учесть, что все предметы в них должны быть реалистичными, так как Девы с раннего детства ко всему относятся серьезно, отметила астролог. Весы – ценители красоты. Поэтому им понравится книга с яркими иллюстрациями или кукла в шикарном наряде. Мальчики придут в восторг от реалистичных моделей автомобилей и поездов.

Скорпион оценит любые игры, в которых нужно добираться до сути и разложить все по полкам. Лучшим выбором для них станут квесты и головоломки. Как представители водного знака они также обрадуются подаркам, которые связаны с развлечениями на воде.

Стрельцу с детства желательно прививать умение мыслить на перспективу. Поэтому подойдут любые виды стратегических игр и развлечений на эрудицию. Кроме того, представителям этого знака понравятся все варианты развлечений на меткость, включая дротики, говорит Туманова.





Светлана Туманова детский астролог Козероги всегда стремятся получать практическую пользу и любят представлять себя взрослыми. Поэтому их может увлечь игровой набор инструментов, конструктор или аптечка врача.

Для Водолеев важно, чтобы игра была веселой и захватывающей. Завладеть их вниманием могут космические корабли, радиоуправляемые самолеты и роботы. Также в качестве подарка подойдут любые гаджеты и все, что связано со скоростью. Самокаты, велосипеды и другие средства передвижения только приветствуются, подчеркнула специалист.

Мечтательные и романтичные Рыбы наверняка обрадуются, получив в подарок ночную лампу, которая переливается различными цветами. Либо музыкальную шкатулку, кукольный домик или приятную на ощупь мягкую игрушку. Также в подарок можно подобрать предметы для игр в воде.

Ранее астролог Анастасия Грохотова рассказала, как мотивировать к учебе детей разных знаков зодиака. Например, для Весов более эффективными будут занятия в группе. Также дополнительным стимулом учиться для них станет все красивое: школьные принадлежности, форма и рабочее место дома.

