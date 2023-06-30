Эзотерик назвала самые эффективные способы защиты от негативной энергии

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Браслет из природного материала на правой руке и ментальные проекции способны эффективно защитить от воздействия негативной энергии. Об этом Москве 24 рассказала экстрасенс, таролог Анна Нефертари.

По ее словам, негативная энергия может исходить от окружающих. Также ею пропитаны отдельные места и помещения. Кроме того, негативная энергия воздействует на человека, если он оказался в центре непредвиденной ситуации.





Анна Нефертари экстрасенс, таролог Негативная энергия очень разрушительна для здоровья и эмоционального состояния. А магические воздействия, такие как порча и сглаз, могут нанести существенный ущерб как судьбе человека в целом, так и отдельным сферам его жизни.

Наиболее эффективный способ уберечь себя от последствий негативного воздействия – "зеркальная защита", считает экстрасенс. Но установить ее может только практикующий маг.

Если нет возможности обратиться к специалисту, можно прибегнуть к способам самозащиты. Один из них – надевать на правую руку браслет из природного материала: натуральных камней, дерева, золота или серебра. Стоит делать это перед разговором с неприятными людьми или встречей в месте с негативной энергией, посоветовала Анна Нефертари.

"Когда надеваете браслет, прочитайте заговор. Его можно составить своими словами. Например: "Браслет из серебра надеваю, себя от дурных людей и их негатива защищаю. Меня боятся, стороной обходят. Моим словам ключ, замок, язык", – пояснила экстрасенс.

Еще один способ защитить себя от негативной энергии – ментальные проекции. Одна из них называется "кирпичная стена". Ее можно использовать во время негативного разговора или в неприятной обстановке, рассказала специалист.





Анна Нефертари экстрасенс, таролог Надо мысленно представить кирпичную стену между собой и недоброжелателем. С момента ее установки все энергетические атаки будут разбиваться об нее, не достигая вас.

Но важно учитывать, что этот щит будет работать только до тех пор, пока вы его себе представляете, добавила экстрасенс. В целом приемы самозащиты способны уберечь только от дурной энергии окружающих или плохой энергетики места. От вреда, который был сделан целенаправленно, они не спасут. В частности, если была наведена порча, предупредила Анна Нефертари.

Чтобы усилить свою энергетику, эксперт посоветовала следовать правилам своей религии, посещать храмы и места силы. Также необходимо чаще бывать на природе и следить за ментальным и эмоциональным здоровьем.

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