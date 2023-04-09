08:00Общество
Экстрасенс объяснила, безопасно ли носить чужие украшения
Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Носить чужие украшения и вещи может быть опасно. Об этом Москве 24 рассказала экстрасенс, таролог Анна Нефертари.
По ее словам, при плохом характере, постоянных ссорах и недовольстве жизнью украшения и вещи владельца заряжаются негативной энергией. "Надев их, мы можем перетянуть на себя часть тяжелого внутреннего состояния этого человека и даже его проблемы. Это как заразиться вирусом", – пояснила эксперт.
При этом можно носить украшения и вещи, если они принадлежали счастливому доброжелательному владельцу. "Кроме того, когда в старину князь или царь дарил свой перстень подданному, которому был благодарен за службу, он передавал ему часть своей энергии. А значит, и удачи", – отметила Нефертари.
Также она посоветовала не подбирать украшения. По ее словам, есть вид порчи, который делают именно на них.
Что касается украшений, которые передаются по наследству, их можно носить, только если они принадлежали человеку с более-менее счастливой судьбой. Также не надо надевать вещи родственника, который вас не любил, – в них будет заложена программа уничтожения, предупредила Нефертари.
Любым украшениям эксперт посоветовала периодически устраивать энергетическую чистку. Защищая владельца, вещи могут вбирать в себя негативные программы. "Чтобы убрать их с украшения, его надо погрузить в соль и оставить на три дня", – объяснила экстрасенс.
Ранее хиромант Татьяна Чурон рассказала, что кольцо на указательном пальце поможет привлечь в жизнь удачу и успех. В то же время тем, у кого есть нехватка силы воли, лучше носить украшение на большом пальце.
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