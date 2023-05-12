Эзотерик объяснила, нужно ли ругать человека во время сдачи экзамена

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Ругая экзаменующегося, мы толкаем его к тому, чтобы он либо вообще не сдал экзамен, либо сдал его плохо, рассказала Москве 24 эзотерик, таролог, психолог Марианна Абравитова.

"В народе много примет, которые я бы назвала антиприметами", – отметила она. Как раз одна из них – поругать экзаменующегося, что якобы должно помочь ему.





Марианна Абравитова эзотерик, таролог, психолог На самом деле энергетический посыл при этом получается достаточно негативный. И в результате мы лишь усугубляем положение того, кто сдает экзамен.

По ее словам, в основе приметы лежит хитрость: мы ругаем экзаменующегося в обращении к высшим силам, но задача у нас противоположная – помочь человеку. То есть люди как бы пытаются высшие силы обхитрить, пояснила Абравитова.

Подобные приметы, по словам эксперта, есть не только в России. Например, в Латинской Америке родственники просят у Девы Марии наказать своих детей и даже послать им смерть, пытаясь отвести от них беду.

"Если уж вы хотите помочь человеку сдать экзамен с помощью высших сил, то лучше обратитесь с просьбой к его ангелу-хранителю либо тем святым, которым поклоняетесь", – посоветовала Абравитова.

Ранее диетологи напомнили, что рацион школьника в период ЕГЭ должен быть достаточно разнообразным. Важно, чтобы в меню регулярно присутствовали говядина, телятина, птица, рыба. Из них ребенок получит не только белок, но и другие полезные вещества, способствующие улучшению мозговой активности.