Школа жизни: как помочь ребенку пережить стресс перед экзаменами

Московская школьница выпила несколько десятков таблеток обезболивающего перед пробным тестом по английскому языку из-за сильного волнения. Разбираемся, как уберечь ребенка от стресса и обеспечить ему правильный настрой в период подготовки к экзаменам.



"Снятся кошмары про учебу"

Инцидент с ученицей шестого класса одной из московских школ произошел 25 апреля перед пробным экзаменом по английскому языку. Девочка выпила 50 таблеток обезболивающего из-за сильного волнения, после чего пожаловалась классному руководителю на тошноту и головокружение. Ученицу госпитализировали, сейчас ее жизни ничего не угрожает, Агентству "Москва" рассказала директор учреждения Мария Даначева.

"Администрация школы находится на связи с семьей девочки. Мы желаем ей скорейшего выздоровления и ждем на занятиях", – подчеркнула она.





Мария Даначева директор школы № 368 Мы понимаем, что период экзаменов и зачетов – это период повышенной эмоциональной нагрузки, многие ученики нервничают, волнуются. В нашей школе работает служба психолого-педагогического и социального сопровождения. Дети в любой момент могут обратиться за помощью к психологу.

В Сети школьники также признаются, что очень нервничают перед предстоящими экзаменами. При этом многие жалуются, что родители и учителя часто еще больше нагнетают обстановку.

"Меня и моих сверстников с пятого класса пугали историями о всяких предварительных слушаниях, ОГЭ и ЕГЭ. И это всегда твердил один и тот же учитель. Шелохнешься, не так обернешься или взглянешь на руку – все, приходите на следующий год. Это совершенно не мотивирует, а только еще больше пугает", – написал один из пользователей.





пользовательница Сети Я не знаю, куда себя девать. Все время думаю про экзамены, ложусь и встаю под эти мысли, ночью снятся кошмары про учебу. Переживаю жутко, сдаю пять предметов. Мне кажется, что я уже с ума сходить начинаю.

В свою очередь, некоторые дети написали, что испытывают физиологические проблемы в период подготовки: заедают стресс, плохо спят и даже вырывают волосы на голове. "Два дня трясусь как ненормальная. Очень боюсь, не могу спать. Хочется выглядеть более серьезно, не растеряно. Как мне успокоиться? О чем подумать? А то стресс прямо до слез и тошноты", – написала еще одна школьница.



Подставить плечо

Чтобы подготовка к экзаменам прошла спокойно, родители могут поддержать ребенка не только словами, но и конкретными действиями. Взрослым не стоит давить на подростка своими ожиданиями и перегружать дополнительными занятиями, посоветовала практический психолог Елена Митрохина.





Елена Митрохина практический психолог Вместо этого помогите ему создать план учебы, научите эффективно распределять время на подготовку, обед, прогулку, хобби, совместный семейный досуг, игры. Такое переключение необходимо для неосознанного снятия стресса.

Также школьники перед экзаменами не должны забывать про здоровый образ жизни. "Рекомендую вместе с ребенком установить режим сна, правильно питаться и заниматься спортом, чтобы сохранить высокий уровень энергии и концентрации", – отметила она в разговоре с Москвой 24.

Родителям следует помнить: для своих детей они самые важные и значимые люди. И если взрослые начнут переживать за ребенка в период подготовки к экзаменам, подростки скопируют их поведение. По этой причине родителям нужно постараться сохранять спокойствие, подчеркнула Митрохина.





Елена Митрохина практический психолог Сделайте все возможное, чтобы ребенок чувствовал – вы всегда будете рядом и поддержите в любой ситуации. Даже если он сдаст тестирование не самым удачным образом.

Также психолог рекомендовала родителям использовать технику проживания: проговорить с ребенком совместные действия, если у него не получится сдать экзамен. Школьник поймет, что жизнь на этом не закончится и есть другие варианты получить профессию и реализовать себя, заключила эксперт.

В свою очередь, врач-диетолог, нутрициолог, кандидат медицинских наук Инна Кононенко отметила, что в рационе школьника обязательно должны быть продукты, содержащие аминокислоту глицин. По ее словам, он способствует повышению внимания, увеличению счетно-вычислительных возможностей мозга и ускорению реакции. Кроме того, аминокислота блокирует рецепторы адреналина, защищая клетки от избыточного действия катехоламинов – гормонов стресса.

"Глицин нормализует артериальное давление и сердечную деятельность на фоне стресса, уменьшает раздражительность, агрессивность, конфликтность", – отметила врач.



Инна Кононенко врач-диетолог, нутрициолог, кандидат медицинских наук В качестве его источника ребенку можно давать белок куриного яйца, говядину, курицу, грудку индейки, запеченную горбушу, свиной язык. Также аминокислота содержится в семенах тыквы, сушеной спирулине и амарантовой крупе.

Диетолог также напомнила, что для хорошей учебы школьнику необходим сытный и полезный завтрак. Можно включить в него те же куриные яйца, которые, кроме глицина, содержат еще и лецитин, полезный для работы мозга. В качестве варианта такого завтрака Кононенко посоветовала приготовить яйцо пашот с кунжутными семечками и авокадо.

