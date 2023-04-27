Школа жизни: как помочь ребенку пережить стресс перед экзаменами

Московская школьница выпила несколько десятков таблеток обезболивающего перед пробным тестом по английскому языку из-за сильного волнения. Разбираемся, как уберечь ребенка от стресса и обеспечить ему правильный настрой в период подготовки к экзаменам.
"Снятся кошмары про учебу"
Инцидент с ученицей шестого класса одной из московских школ произошел 25 апреля перед пробным экзаменом по английскому языку. Девочка выпила 50 таблеток обезболивающего из-за сильного волнения, после чего пожаловалась классному руководителю на тошноту и головокружение. Ученицу госпитализировали, сейчас ее жизни ничего не угрожает, Агентству "Москва" рассказала директор учреждения Мария Даначева.
"Администрация школы находится на связи с семьей девочки. Мы желаем ей скорейшего выздоровления и ждем на занятиях", – подчеркнула она.
В Сети школьники также признаются, что очень нервничают перед предстоящими экзаменами. При этом многие жалуются, что родители и учителя часто еще больше нагнетают обстановку.
"Меня и моих сверстников с пятого класса пугали историями о всяких предварительных слушаниях, ОГЭ и ЕГЭ. И это всегда твердил один и тот же учитель. Шелохнешься, не так обернешься или взглянешь на руку – все, приходите на следующий год. Это совершенно не мотивирует, а только еще больше пугает", – написал один из пользователей.
В свою очередь, некоторые дети написали, что испытывают физиологические проблемы в период подготовки: заедают стресс, плохо спят и даже вырывают волосы на голове. "Два дня трясусь как ненормальная. Очень боюсь, не могу спать. Хочется выглядеть более серьезно, не растеряно. Как мне успокоиться? О чем подумать? А то стресс прямо до слез и тошноты", – написала еще одна школьница.
Подставить плечо
Чтобы подготовка к экзаменам прошла спокойно, родители могут поддержать ребенка не только словами, но и конкретными действиями. Взрослым не стоит давить на подростка своими ожиданиями и перегружать дополнительными занятиями, посоветовала практический психолог Елена Митрохина.
Также школьники перед экзаменами не должны забывать про здоровый образ жизни. "Рекомендую вместе с ребенком установить режим сна, правильно питаться и заниматься спортом, чтобы сохранить высокий уровень энергии и концентрации", – отметила она в разговоре с Москвой 24.
Родителям следует помнить: для своих детей они самые важные и значимые люди. И если взрослые начнут переживать за ребенка в период подготовки к экзаменам, подростки скопируют их поведение. По этой причине родителям нужно постараться сохранять спокойствие, подчеркнула Митрохина.
Также психолог рекомендовала родителям использовать технику проживания: проговорить с ребенком совместные действия, если у него не получится сдать экзамен. Школьник поймет, что жизнь на этом не закончится и есть другие варианты получить профессию и реализовать себя, заключила эксперт.
В свою очередь, врач-диетолог, нутрициолог, кандидат медицинских наук Инна Кононенко отметила, что в рационе школьника обязательно должны быть продукты, содержащие аминокислоту глицин. По ее словам, он способствует повышению внимания, увеличению счетно-вычислительных возможностей мозга и ускорению реакции. Кроме того, аминокислота блокирует рецепторы адреналина, защищая клетки от избыточного действия катехоламинов – гормонов стресса.
"Глицин нормализует артериальное давление и сердечную деятельность на фоне стресса, уменьшает раздражительность, агрессивность, конфликтность", – отметила врач.
Диетолог также напомнила, что для хорошей учебы школьнику необходим сытный и полезный завтрак. Можно включить в него те же куриные яйца, которые, кроме глицина, содержат еще и лецитин, полезный для работы мозга. В качестве варианта такого завтрака Кононенко посоветовала приготовить яйцо пашот с кунжутными семечками и авокадо.
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