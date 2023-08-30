Москвичам рассказали о погоде 30 августа

Фото: Агентство ''Москва''/Ярослав Чингаев

В среду, 30 августа, в столице ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Об этом информирует Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в Москве будет колебаться в пределах от 22 до 24 градусов, по области – от 20 до 25 градусов.

Скорость южного ветра составит 3–8 метров в секунду, атмосферное давление – 748 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в столице может понизиться до 12 градусов, а в Подмосковье – до 9 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что в День знаний в Москве установится летняя погода. Температурные показатели могут достигнуть 27 градусов.

До этого ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что метеорологическое лето продлится в Москве еще две недели. Он отметил, что переход от лета к осени будет плавным, а первые недели сентября окажутся по-летнему теплыми. Синоптик считает, что в свои права осень вступит лишь к середине сентября.

"Атмосфера": переменная облачность ожидается в Москве 30 августа