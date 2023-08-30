06:24Общество
Москвичам рассказали о погоде 30 августа
Фото: Агентство ''Москва''/Ярослав Чингаев
В среду, 30 августа, в столице ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Об этом информирует Гидрометцентр России.
Температура воздуха днем в Москве будет колебаться в пределах от 22 до 24 градусов, по области – от 20 до 25 градусов.
Скорость южного ветра составит 3–8 метров в секунду, атмосферное давление – 748 миллиметров ртутного столба.
Ночью температура в столице может понизиться до 12 градусов, а в Подмосковье – до 9 градусов.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что в День знаний в Москве установится летняя погода. Температурные показатели могут достигнуть 27 градусов.
До этого ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что метеорологическое лето продлится в Москве еще две недели. Он отметил, что переход от лета к осени будет плавным, а первые недели сентября окажутся по-летнему теплыми. Синоптик считает, что в свои права осень вступит лишь к середине сентября.
"Атмосфера": переменная облачность ожидается в Москве 30 августа
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