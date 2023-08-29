Спасатель рассказал об алгоритме действий при штормовом предупреждении

Фото: портал мэра и правительства Москвы

При штормовом предупреждении не следует покидать дом без лишней надобности. Об этом сообщает RT со ссылкой на заслуженного спасателя РФ Сергея Щетинина.

"Если все-таки вышли, стараться избегать шатких конструкций: рекламных щитов, строительных лесов, реконструируемых зданий. То есть передвигаться от капитального здания до капитального здания", – отметил он.

По словам собеседника издания, также необходимо закрыть все окна и балконные двери.

"Если какой-то предмет с соседней крыши или балкона разобьет вам стекла, плотная штора задержит осколки", – объяснил спасатель.

До этого сильный шторм с порывами ветра более 80 километров в час обрушился на Мекку в Саудовской Аравии. Последствиями урагана стали обрушившиеся рекламные щиты и металлические конструкции. На фоне неблагоприятных погодных условий занятия в школах, колледжах и вузах Мекки перевели в дистанционный формат.

Ранее сообщалось, что в результате непогоды в 17 российских регионах в июле погибли 11 человек. Число пострадавших составило 82 человека, 35 из которых были госпитализированы.

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