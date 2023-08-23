Сильный шторм обрушился на Мекку

Фото: телеграм-канал "РИА Новости"

Сильный шторм с порывами ветра более 80 километров в час обрушился на Мекку в Саудовской Аравии. Об этом сообщил представитель саудовского Национального метеорологического центра Хусейн аль-Кахтани на странице в соцсети X.

"Скорость ветров, обрушившихся на священную столицу, превысила 80 километров в час", – написал он.

На кадрах местных СМИ видно, как мощные порывы ветра сбивают с ног жителей. Последствиями урагана стали обрушившиеся рекламные щиты и металлические конструкции.

На фоне неблагоприятных погодных условий занятия в школах, колледжах и вузах Мекки перевели в дистанционный формат.

Ранее сообщалось, что в результате непогоды в 17 российских регионах в июле погибли 11 человек. Число пострадавших составило 82 человека, 35 из которых были госпитализированы.

