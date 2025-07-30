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30 июля, 06:45

Общество

Собственников съемного жилья предупредили о новых штрафах

Собственников съемного жилья предупредили о новых штрафах

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Собственников съемного жилья предупредили о новых штрафах. Например, в случае, если владелец квартиры отказывается оформлять арендаторам временную регистрацию, у него возникнут проблемы с законом. Об этом предупредили в Общественной палате России.

При этом для разных регионов страны суммы отличаются. В Москве и Санкт-Петербурге за такое нарушение могут взыскать от 5 до 7 тысяч рублей. В других регионах – от 2 до 5 тысяч.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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