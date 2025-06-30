Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 июня, 08:00

Общество

Праздник выпускников "Алые паруса" прошел в Санкт-Петербурге

Праздник выпускников "Алые паруса" прошел в Санкт-Петербурге

Новости регионов: в Якутске завершился национальный праздник лета Ысыах Туймаады

Начался прием заявлений на регистрацию брака во время круиза по Москве-реке

"Утро": пасмурная погода ожидается в Москве 30 июня

Российских автомобилистов могут лишить прав за вождение в состоянии депрессии

Россиянам рассказали о новых законах, вступающих в силу в июле

Домашнему яку из Московского зоопарка исполнился год

Парк "Орион" на ВДНХ закрылся на час раньше

Жители подмосковного города Пушкино поймали в реке рака

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 29 июня

Масштабный праздник выпускников "Алые паруса" прошел в минувшие выходные, 28 и 29 июня, в Санкт-Петербурге. На набережных реки Невы собрались жители и гости города, которые увидели шоу, фейерверк и торжественный проход брига "Россия".

Традиционно событие считается одним из важнейших культурных мероприятий страны. В этом году за ним с особым вниманием наблюдали и за рубежом. Например, китайские и итальянские СМИ опубликовали фотографии праздника и выпускников, а аргентинские журналисты вели прямую трансляцию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществорегионывидеоДарья Крамарова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика