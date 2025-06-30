Праздник выпускников "Алые паруса" прошел в Санкт-Петербурге

Масштабный праздник выпускников "Алые паруса" прошел в минувшие выходные, 28 и 29 июня, в Санкт-Петербурге. На набережных реки Невы собрались жители и гости города, которые увидели шоу, фейерверк и торжественный проход брига "Россия".

Традиционно событие считается одним из важнейших культурных мероприятий страны. В этом году за ним с особым вниманием наблюдали и за рубежом. Например, китайские и итальянские СМИ опубликовали фотографии праздника и выпускников, а аргентинские журналисты вели прямую трансляцию.

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