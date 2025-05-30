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30 мая, 11:00

Общество

В России могут запретить игрушки Labubu из-за пугающего внешнего вида

В России могут запретить игрушки Labubu из-за пугающего внешнего вида

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В России обсуждают возможность запрета игрушек Labubu из-за их внешнего вида. По мнению экспертов, образы этих монстров могут вызывать у детей страх и тревожность, что способно привести к психологическим проблемам. В связи с этим Роскачество инициировало проверку.

Labubu неожиданно стали популярными в течение последних недель. Это существо с мехом, кроличьими или кошачьими ушами и широкой улыбкой с острыми зубами. Несмотря на устрашающий вид, они позиционируются как добрые герои, которые любят приключения.

Как сообщили в ведомстве, специалисты оценят не только внешний облик игрушек, но и всю документацию, а также протестируют прочность и безопасность элементов. Особое внимание уделят соблюдению требований сертификации, которые обязательны для детских товаров, поставляемых в Россию.

Подробнее – в программе Москва 24.

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