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30 мая, 07:30

Общество

Ролики с советами по лечению тревожности и продлению жизни набирают популярность в Сети

Ролики с советами по лечению тревожности и продлению жизни набирают популярность в Сети

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Ролики с советами по лечению тревожности, аллергии, простуды или продлению жизни становятся все популярнее в социальных сетях. Пользователи узнают, как якобы распознать СДВГ или вылечить депрессию, но за внешне полезным контентом часто скрываются ссылки на коучинговые курсы и магазины, а не медицинская помощь.

Эксперты отмечают, что советы инфлюенсеров могут быть опасны для здоровья. Вокалистка Екатерина Шульгина рассказала, что попыталась вылечить насморк соком алоэ по видео из Сети и получила ожог слизистой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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