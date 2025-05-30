Ролики с советами по лечению тревожности и продлению жизни набирают популярность в Сети

Ролики с советами по лечению тревожности, аллергии, простуды или продлению жизни становятся все популярнее в социальных сетях. Пользователи узнают, как якобы распознать СДВГ или вылечить депрессию, но за внешне полезным контентом часто скрываются ссылки на коучинговые курсы и магазины, а не медицинская помощь.

Эксперты отмечают, что советы инфлюенсеров могут быть опасны для здоровья. Вокалистка Екатерина Шульгина рассказала, что попыталась вылечить насморк соком алоэ по видео из Сети и получила ожог слизистой.

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