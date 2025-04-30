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30 апреля, 22:30

Общество

Жители Патриарших прудов попросили запретить самокаты и мопеды

Жители Патриарших прудов попросили запретить самокаты и мопеды

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Жители Патриарших прудов попросили запретить движение электросамокатов в парке и у домов

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Жители Патриарших прудов пожаловались на шум от самокатов

Жители Пресненского района обратились к Сергею Собянину с просьбой запретить езду на самокатах и мопедах в парке на Патриарших прудах и рядом с жилыми домами.

В письме горожане пожаловались, что владельцы средств индивидуальной мобильности угрожают жизни и здоровью всех, кто оказывается в этой местности. Например, на самокатах часто ездят на максимальной скорости по узким улицам и переулкам. Более того, СИМ бросают на входах в кафе и рестораны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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